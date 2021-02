CASHA: “Reisschaamte leidt tot wel 100 procent omzetverlies”

De bezettingscijfers van CASHA, de belangen vereniging van ondernemers werkzaam in de toeristische sector, hebben een dieptepunt laten zien in januari. Deze komt net onder de 20 procent uit bij de aangesloten bedrijven. De ondernemers hebben te maken gehad met veel annuleringen, bij sommige accommodaties zelfs tot 100 procent van de boekingen. Als reden geven de accommodaties vooral het gevoel van reisschaamte in Nederland op. CASHA: “Je bent een aso als je op reis gaat wordt er gezegd, maar ook de onduidelijkheden omtrent de regels doen mensen besluiten om niet te gaan en te wachten op betere tijden.”

Verder hebben enkele accommodaties aangegeven dat de prijzen per nacht structureel lager liggen dan in 2020 om toch nog wat inkomsten te genereren. Daarnaast vallen veel kleine ondernemingen vaak buiten de steunregelingen, aldus CASHA. De belangenorganisatie is teleurgesteld het ministerie van Economische ontwikkeling, die nog niet op hun noodkreet heeft gereageerd. De ondernemers hebben moeite om het hoofd boven water te houden. CASHA: ‘Sommigen zijn al verdronken, anderen zullen snel volgen.”