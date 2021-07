Ced Ride donderdag naar laatste rustplaats

Een lange rouwstoet gaat de onlangs overleden zanger en songschrijver Ced Ride aanstaande donderdag naar zijn laatste rustplaats. De rouw-escorte vertrekt om 10.30 vanuit El Tributo in Otrabanda richting zijn woning in Emmastad en eindigt bij de Santa Familia-kerk in Otrabanda. De organisatoren van de escorte vragen de gemeenschap om die dag langs de route te staan met vlaggen als teken van respect. De route van het laatste afscheid van de zanger is te vinden op de website van ParadiseFM.

Route: Pater Euwensweg, Boerhavenstraat, Van Leeuwenhoekstraat, Donderstraat, Jan Erasmustraat , Roodeweg Breedestraat Otrabanda pasa rònt di Awa Sa (Brion Plein), Pater Eeuwensweg, Van Eyck van Voorthuyzenweg, Weg naar Welgelegen, Frater Radulphusweg, Nijlweg, Schottegatweg West pasa rotònde di Palu Blanku, Schottegatweg Noord i drenta Emmastad na Beatrixlaan, Frederik Hendriklaan, Beatrix plein, Hendriklaan, Mauritslaan 7, Jan van Nassaulaan, Schottegatweg Noord, Emancipatie Boulevard, Rijkseenheid Boulevard, Schottegatweg Zuid, Presidente Romulo Betancourt Boulevard, Koningin Julianabrug, Arubastraat, Hoogstraat, Belvederestraat, Witteweg, Mgr. Nieuwindtstraat tot aan de Santa Familia-kerk.