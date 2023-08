Celstraf voor jonge McDonald’s overvallers

De drie jongens die eerder dit jaar McDonald’s Sta Maria hebben beroofd zijn gestraft. Gisteren deed de rechter uitspraak. De celstraffen variëren tussen 18 maanden en 4 jaar met een proeftijd van 2 jaar. Een vierde jongen kreeg vrijspraak. Volgens de rechter was er onvoldoende bewijs tegen hem. De verdachten waren in dienst van het fastfoodrestaurant. De politie kon de zaak kraken door hun telefoons af te tappen. De jongens spraken af om incriminerende WhatsApp-berichten te deleten. Zo hadden ze op de dag van de beroving contact over de deuren van McDonald’s die open waren en welke medewerker aanwezig was.

