Centrale Bank maakt vervolgstappen in resolutie ENNIA bekend

De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten heeft in de afgelopen periode een aantal belangrijke stappen gezet in de zogenaamde resolutie van de ENNIA-groep. Dat is gebeurd in goede samenwerking met de regeringen van Curaçao en Sint Maarten en in het belang van de polishouders. Als onderdeel van de herstructurering zal de komende weken alles in het werk worden gesteld om op 1 januari 2025 te starten met de nieuwe ENNIA verzekeringsgroep, zo laat de bank weten. Op die manier moeten de pensioenhouders gegarandeerd zijn van hun pensioen.

ENNIA Holding N.V. zal de aandeelhouder zijn van de nieuw opgerichte entiteit ENNIA Leven N.V.

en de reeds bestaande vennootschappen ENNIA Caribe Schade N.V. en ENNIA Caribe Zorg N.V.. De huidige verzekeraar ENNIA Caribe Leven N.V., die onder de noodregeling blijft, zal een deel van haar verzekeringsverplichtingen overdragen aan de nieuwe entiteit ENNIA Leven N.V.