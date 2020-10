Chaos rond quarantaineregels in Suriname

In Suriname is de afgelopen dagen een chaotische situatie ontstaan over de quarantaineregels rond corona. Hoewel deze voorschriften door de regering duidelijk waren gecommuniceerd, bleek dat slechts tien reizigers van een vlucht uit Nederland een quarantaineplek in een hotel hadden geregeld, terwijl dit voor iedereen verplicht was. Toen dit bij de incheck duidelijk werd, besloten de autoriteiten om ook thuisquarantaine toe te staan. Vervolgens schakelde luchtvaartmaatschappij SLM in allerijl het beveiligingsbedrijf Blitzz Security in om de reizigers na aankomst in Suriname in hun eigen huis in de gaten te houden op het naleven van de quarantaine. De Suriname-gangers moesten op Schiphol tekenen voor de kosten van ruim 300 euro voor de bewaking. Dit gebeurde onder protest.

Inmiddels is het beveiligingsbedrijf door de regering de laan uitgestuurd. In een verklaring stellen de ministers van Volksgezondheid en Transport, Communicatie en Toerisme dat “de keus voor het beveiligingsbedrijf op een onduidelijke wijze heeft plaatsgevonden”. Lokale media melden dat Blitzz pas een dag eerder werd ingeschreven bij de Surinaamse Kamer van Koophandel en een eenmansbedrijf is. Het is nog onduidelijk of de bewaking door een ander bedrijf wordt overgenomen.

Om nieuwe chaos te voorkomen hebben de Surinaamse autoriteiten aan KLM en SLM duidelijk gemaakt dat zij streng moeten controleren of de reizigers aan de eisen voldoen. Als blijkt dat passagiers die in Suriname aankomen niet aan deze voorwaarden voldoen, zal de luchtvaartmaatschappij hiervoor verantwoordelijk worden gesteld, aldus de verklaring.

Suriname heeft de eisen verscherpt nu het aantal Covid 19-gevallen in Nederland steeds verder stijgt. Door de vele familiebanden tussen Nederland en Suriname is er altijd een intensief vliegverkeer tussen beiden landen. De voorwaarden om naar Suriname te mogen reizen zijn een negatieve coronatest die niet ouder is dan 72 uur, een reisverzekering met coronadekking en een verplichte hotelboeking om in quarantaine te kunnen.