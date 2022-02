Chata: Curaçao moet cultuur beter promoten voor toerisme

De Curaçaose cultuur moet beter worden gepromoot onder toeristen. Hiervoor gaat de vereniging voor horeca en toerisme Chata een concreet actieplan opstellen. In december staat Willemstad 25 jaar op de Unesco Werelderfgoedlijst. Dit jubileum moet een katalysator zijn voor culturele ontwikkelingen. Zo krijgen de monumentale gebouwen QR-codes. Bezoekers kunnen deze code dan scannen voor informatie over de monumenten. Al deze ideeën zijn ook opgenomen in het ‘Pact voor Punda’ dat in opdracht van het toeristenbureau is geschreven.