CHATA wil zo snel mogelijk corona-app

CHATA wil dat er zo snel mogelijk een corona-app wordt ingezet op Curaçao. De toerismebranche ziet de markt in de zomermaanden flink aantrekken, maar om deze vooruitgang ook na augustus vast te kunnen houden doet CHATA een aantal voorstellen. Zo wordt er opgeroepen om de ‘Curaçao Health App’ zo snel mogelijk in te voeren om de toegang voor toeristen gemakkelijker te maken. Ook vraagt CHATA om versoepeling van de coronamaatregelen, het gaat hierbij vooral om de restaurants en boat-trips, die nog steeds maar 50 procent van hun bezetting mogen aanbieden. Verder is er een verzoek ingediend om de NOW- en TVL-steun te verlengen tot december 2021.