Chevron ‘heeft niet met Trump gesproken’ over olieactiviteiten in Venezuela

Chevron, de enige Amerikaanse olieproducent die nu werkzaam is in de olievelden van Venezuela, heeft geen besprekingen gevoerd met het team van president Donald Trump over de activiteiten van het bedrijf in het land. Dat zei de CEO van het bedrijf, Michael Wirth, op vrijdag. In 2019 legde president Trump ingrijpende sancties op aan staatsoliemaatschappij PdVSA om de olie-export te beperken en een regeringswisseling af te dwingen. Maar Chevron mag sinds 2022 olie exporteren. Chevron wil het Amerikaanse beleid ten aanzien van Venezuela ondersteunen en tegelijkertijd de Venezolanen een betere toekomst bieden, aldus Wirth.

“Toen andere bedrijven Venezuela verlieten, werden ze grotendeels vervangen door bedrijven uit twee landen, Rusland en China, en als wij zouden vertrekken, is dat ongetwijfeld waar de operaties waar wij bij betrokken zijn waarschijnlijk ook terecht zouden komen,” voegde hij eraan toe. De versoepeling van de beperkingen voor Chevron en andere oliebedrijven kwam onder de regering van de Amerikaanse president Joe Biden en het is onduidelijk wat het beleid van de komende Trump-regering zal zijn. Vorige maand werden er 238.000 vaten olie per dag vanuit Venezuela naar de VS verscheept door Chevron onder een autorisatie van 2022 van de regering Biden.