Chrysander Leonora is zaterdag gekroond tot jeugdkoning Tumba van 2020. Hij won de 40ste editie van het jeugdfestival met zijn nummer ‘Mi Kusinshi’. Vanaf volgende week maandag vindt de 50ste editie van het grote Tumba Festival plaats in het Curaçao Festival Center in Brievengat. Dan wordt de koning of koningin Tumba gekroond en het winnende nummer wordt gekozen als Tumba van het jaar.