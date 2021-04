CMC schaalt verder op

Het Curaçao Medical Center heeft de ziekenhuiscapaciteit nog verder verhoogd, dat meldt medisch directeur van het CMC Ingemar Merkies op een speciaal ingelaste persconferentie. Het aantal opnames is verdrievoudigd in 9 dagen. Het ziekenhuis heeft een capaciteit van 300 patiënten, deze is nu al overstegen met 100 coronapatiënten. Dit zijn veel jonge mensen, van zelfs in de twintig en ook zonder onderliggende ziektes. Normaalgesproken zijn er 16 IC-kamers, nu zijn dat er 42 geworden. Er zijn 52 beademingsapparaten, waarvan er nu 34 worden gebruikt. Er worden ook nog 20 extra apparaten hierheen gehaald vanuit Nederland. Verder wordt het Sehos nu klaargemaakt voor extra capaciteit, dat staat in het opschalingsplan.