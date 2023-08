Conceptbegroting 2024 toch op tijd

De minister van Financiën zal toch de conceptbegroting 2024 bij de opening van het parlementair jaar indienen. De raad van ministers is niet akkoord gegaan met een late indiening. In de wet is vastgelegd dat de ontwerpbegroting uiterlijk de tweede dinsdag van september bij de Staten ligt. Dit jaar valt dat op 12 september. Silvania vroeg eerst om uitstel omdat de regering met Nederland onderhandelt over de herfinanciering van de coronaleningen. Ook wordt er samen met Nederland gezocht naar een oplossing voor de Ennia-problematiek. Pas eind september verwacht de minister dat deze zijn afgerond. Een meerderheid van het kabinet wil echter dat Silvania zich aan de wet houdt. Het resultaat van de onderhandelingen kan hij verwerken in de eerste nota van wijziging op de begroting, zoals gebruikelijk is.