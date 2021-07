Coronabesmettingen binnen defensie

Verschillende medewerkers bij defensie hebben positief getest op het coronavirus. De organisatie heeft direct actie ondernomen en het personeel met COVID-gerelateerde klachten of een positieve PCR-test in isolatie geplaatst. Hierdoor kan het overige personeel zo veel mogelijk haar taken blijven uitvoeren. Defensie neemt de besmettingen zeer serieus. Ook personeel met een verhoogd risico vanuit een broncontactonderzoek is daarom in quarantaine geplaatst. De militairen zijn op deze manier zo snel mogelijk weer veilig en operationeel inzetbaar, aldus defensie.