CPR geen aandeel in vervalsingen

RdK geeft toe dat de beoogde beheerder van de Isla-raffinaderij vervalste documenten heeft aangeleverd. Maar er zijn geen indicaties dat Caribbean Petroleum Refinery deze documenten zelf heeft vervalst of betrokken is geweest bij de falsificaties. De dader is een investeerder waarmee alle communicatie is verbroken. Deze malafide investeerder zou een bankgarantie voor minimaal 2,5 miljard dollar van de Londense financiële bankgroep HSBC hebben vervalst. Dat is bevestigd door twee forensische onderzoeken. De onderhandelingen met Caribbean Petroleum Refinery voor de overname van de raffinaderij gaan desondanks door.