CRA en AMAK zoeken oplossing voor muzikanten

The Curaçao Restaurant Association wil muzikanten achtergrondmuziek laten verzorgen in de restaurants. Dit met naleving van een strikt protocol wat de AMAK al eerder naar voren heeft gebracht. Een voorwaarde voor CRA zal daarbij zijn dat restaurants een uur later kunnen sluiten, zodat deze genoeg tijd hebben om de kosten van de muzikanten te kunnen dekken. Zo denken AMAK en CRA dat muzikanten voor het eerst in zeven maanden weer geld kunnen verdienen met hun werk.

Tagged as achtergrondmuziek amak avondklok coroncrisis cra curacao muzikanten