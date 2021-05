CRA: stop met derde dag antigeen test

De Curaçao Restaurant Association is bezorgd over het grote verschil van het aantal toeristen tussen Aruba en Curaçao. Aruba ontving in de maand april bijna 60 duizend toeristen en Curaçao net iets meer dan 3,5 duizend. CRA zegt dat er snel grote stappen gemaakt moeten worden en wil af van de derde dag antigeen-test. Deze zou voor toeristen een belemmering zijn vanwege de extra kosten, maar ook de lastige praktische invulling. De belangenvereniging vindt dat een PCR-test bij binnenkomst meer dan voldoende is om besmettingen buiten te houden.

Samen met de CHATA en de CASHA wil de CRA zich er hard voor maken dat er meer gedaan wordt om het eiland aantrekkelijker te maken voor bezoekers uit het buitenland. Hierbij hoort ook het versoepelen van de maatregelen, langere openingstijden voor restaurants en meer gasten kunnen ontvangen, zonder regels van capaciteit. Ook moet er op zeer korte termijn mogelijk zijn om het eiland op te komen met een vaccinatiebewijs, waarbij je géén test hoeft te doen als je vanuit het buitenland komt. Dat kan gelden voor bezoekers van de andere eilanden maar ook voor toeristen uit Nederland en de USA.