Cruiseseizoen Bonaire vanaf vandaag weer van start

Het cruiseseizoen voor Bonaire is vandaag officieel weer begonnen. Het eiland heeft bijna 18 maanden lang geen cruiseschepen meer ontvangen door het uitbreken van de coronapandemie. Het eerste cruiseschip dat Bonaire aandoet, is de Equinox van Celebrity Cruises. Het schip vaart op ongeveer 40% van zijn capaciteit en heeft ongeveer 1.120 passagiers aan boord, waarvan 98% volledig is gevaccineerd. De bemanningsleden zijn volledig gevaccineerd en zijn vóór vertrek 14 dagen ‘in-house’ in quarantaine geweest. Ook worden ze wekelijks getest.