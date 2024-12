Curaçao Airport Holding maakt melding van diefstal containerframe

Curaçao Airport Holding heeft gisteren op haar Facebookpagina een oproep geplaatst om meer informatie te krijgen over een gestolen container. Het bedrijf schrijft ‘diep teleurgesteld’ te zijn om te melden dat een containerframe, gelegen op het terrein van de Curaçao Airport Venue, is gestolen. Deze diefstal belemmert de inspanningen van de organisatie volgens eigen zeggen om deze ruimte te transformeren ten behoeve van onze gemeenschap. Het bedrijf vraagt om hulp bij het oplossen van de diefstal.

In de tekst staat: “Wij vragen om uw hulp! Als u informatie heeft over de locatie van dit containerframe of iets verdachts heeft gezien, neem dan alstublieft contact met ons op via +5999 5257108. Uw hulp bij het verspreiden van dit bericht en het delen van deze post wordt enorm gewaardeerd. Laten we samen ervoor zorgen dat dergelijke daden onze vooruitgang niet verstoren!”