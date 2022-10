Curaçao in top 5 bestemmingen Schiphol

Curaçao neemt de vierde plaats in van populaire verre bestemmingen vanaf Schiphol. Op nummer 1 staat New York, gevolgd door Atlanta en Dubai. Dat blijkt uit de jongste cijfers van de luchthaven. De top 5 positie van Curaçao is te danken aan KLM en TUI. KLM vliegt 14 keer per week naar het eiland. TUI zes keer. In september reisden er bijna 5,2 miljoen passagiers van, naar of via Schiphol. Dat is een stuk lager dan in september 2019. Toen handelde de luchthaven bijna 6,5 miljoen passagiers af.