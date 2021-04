Curaçao was afgelopen week koploper in het zetten vaccinaties. Dat blijkt uit cijfers die de Nederlandse Volkskrant vandaag publiceerde. Op Curaçao werden er 13,44 vaccins per 100 inwoners toegediend tussen 14 en 20 april. Op plek 2 staat San Marino met 12,87 en daaronder Uruguay met 8,73. De VS staan op plek 13 en Nederland is met 4,53 vaccinaties per 100 inwoners te vinden op de 18e plek.