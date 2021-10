Curaçao niet prominent in Pandora Papers

Curaçao komt niet prominent voor in de Pandora Papers. Dat blijkt uit de eerste informatie die nu bekend is geworden. Een groep internationale journalisten deed onderzoek naar een enorme datalek in de offshore sector. Verschillende wereldleiders en beroemdheden hebben zaken gedaan en belasting ontweken via bedrijven in belastingparadijzen. Dat is niet strafbaar maar wordt wel gezien als onethisch. De informatielek draait om bijna drie terabyte aan data van veertien offshore bedrijven, in onder andere de British Virgin Islands, Seychellen, Hong Kong en Belize. Zo’n vier procent van alle data is nu door de journalisten uitgeplozen. Curaçao werd een paar jaar geleden nog wel genoemd in de vergelijkbare Panama Papers, maar de offshore sector op ons eiland is de laatste jaren behoorlijk gekrompen en aan banden gelegd.