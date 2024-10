Curaçao opent Experience Center in Bogotá

Het Curaçaose toerismebureau CTB heeft onlangs een innovatief ‘experience center’ geopend in de Colombiaanse stad Bogotá. De locatie in winkelcentrum Nuestro Bogotá biedt de nieuwste technologie met informatie over het toeristische product van Curaçao. Tegelijkertijd biedt het bezoekers de mogelijkheid om ons eiland te verkennen met behulp van moderne technologische hulpmiddelen zoals ‘metaverse’, online spellen en interactieve schermen. Dit concept is het eerste in zijn soort in heel Latijns-Amerika.

Daarnaast zijn er bij het centrum boekingsstations, waar reisagenten en partners van Curaçao beschikbaar zijn om bezoekers te helpen die hun reis naar Curaçao ter plekke willen boeken. De opening van het centrum werd verricht door de huidige minister van Economische Ontwikkeling, Charles Cooper. Het aantal toeristen uit Colombia stijgt elk jaar. Het CTB verwacht dat 2024 zal eindigen met meer dan 42.000 verblijfstoeristen uit het Zuidamerikaanse land.