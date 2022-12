Curaçao stevent af op recordaantal toeristen

Curaçao heeft sinds januari al ruim 440.000 verblijfstoeristen gehad. Het eiland stevent daarmee af op een nieuw bezoekersrecord. Dat meldt het toeristenbureau. CTB verwacht dat het record uit 2005 eind deze maand verbroken zal worden. Het oude record staat op bijna 470.000 bezoekers. Begin januari zal duidelijk zijn of er een nieuw mijlpaal bereikt is. December is gewoonlijk een topmaand voor het toerisme. Hoogstwaarschijnlijk zal het aantal mensen dat in november hier vakantie vierde overtroffen worden. Toen registreerde het CTB 44.000 bezoekers.