Curaçao toegetreden tot Caribisch samenwerkingsverband Caricom

Curaçao is gisteren toegetreden tot het Caribische samenwerkingsverband Caricom. Het eiland is geassocieerd lid. Curaçao trad toe tijdens een ceremonie bij de opening van een top in Grenada waarbij de leiders van de organisatie aanwezig zijn. Caricom promoot economische integratie en samenwerking in de Caribische regio. De organisatie telt vijftien landen die lid zijn, waaronder Suriname, Jamaica, Haïti en Guyana. Met de toetreding van Curaçao zijn zes landen geassocieerd lid. Als geassocieerd Caricom-lid is het voor Curaçao mogelijk om deel te nemen aan vergaderingen en programma’s. Ook mag Curaçao participeren in de meeste organen van Caricom, echter zonder stemrecht.