Curaçao triomfeert in laatste Nations League wedstrijd

Curaçao heeft de CONCACAF Nations League-groepswedstrijden afgesloten met een zege op Trinidad & Tobago. De wedstrijd eindigde in 5-3. De overwinning kon Curaçao niet behoeden voor degradatie uit de hoofdklasse. Het elftal begon enthousiast aan het duel. Al binnen dertien minuten waren Rangelo Janga en Godfried Roemeratoe trefzeker. In de tweede helft scoorden Kenji Gorré, Juninho Bacuna en opnieuw Janga. Curaçao boekte zo de eerste zege in deze Nations League ronde. Aan het einde van de wedstrijd maakten de internationals van Curaçao zich hard voor een langer verblijf van interim-bondscoach Dean Gorré. Ook hopen ze dat voorzitter Ramiro Griffith aanblijft om de professionele structuur binnen voetbalbond FFK te verbeteren.