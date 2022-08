Curaçaoënaar voltooit meteorologiestudie in Spanje

Charlon Vrutaal is gisteren naar de Spaanse hoofdstad Madrid afgereisd. Hij gaat daar zijn studie meteorologie afronden. Vanwege de uitbraak van de pandemie moest hij zijn opleiding on hold zetten. Vanwege het sluiten van de grenzen kon de Curaçaoënaar het klassikale deel in Spanje niet volgen. In de tussentijd doorliep hij zijn proefperiode bij de Meteo. Zijn reis,-verblijfs-en studiekosten worden gedekt door de Wereld Meteorologische Organisatie. Op de foto wordt Charlon op Hato uitgezwaaid door Meteo-directeur Albert Martis (rechts).