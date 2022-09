Curaçaos elftal speelt oefenwedstrijden in Indonesië

Het Curaçaos elftal speelt later deze maand twee oefenwedstrijden in Indonesië. De vriendschappelijke wedstrijden zijn op 24 en 27 september in de stad Bandung en Jakarta. Bondscoach Remko Bicentini gebruikt deze oefeninterlands ter voorbereiding op de Nations League. Curaçao hoopt volgend jaar maart op een revanche tegen Canada.

Die was bij het laatste duel in juni een maatje te groot voor ons elftal. Binnenkort vertrekt het team naar Nederland om vervolgens door te vliegen naar Indonesië. De definitieve selectie is nog niet bekend. Voetbalbond FFK heeft een voorlopige lijst met 40 namen, waaronder Vurnon Anita, Eloy Room en Charlison Benschop.