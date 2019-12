Curaçaose karkokwekerij gestart

Curaçao gaat de zeeslakken nu ook zelf kweken. In het wet-lab van Carmabi zijn zwevende karkolarven getransformeerd tot slakken. De bedoeling is dat in verschillende baaien over een tijdjes honderden tot duizende gekweekte slakken worden uitgezet om zo de karkostand op het eiland weer op peil te krijgen. De Queen Conch komt vrijwel alleen in het Caribisch gebied voor, maar is bijna verdwenen door overbevissing. Volgens projectleider Michiel van Nierop is het Curaçaose project uniek, omdat het nog nergens anders is gelukt om de kweek buiten de onderzoeksinstituten te doen.