Curaçaose schrijfster Elodie Heloise staat op longlist voor prestigieuze Libris Literatuur Prijs 2024

De Curaçaose schrijfster Elodie Heloise staat op de longlist voor de prestigieuze Libris Literatuur Prijs 2024 met haar roman ‘Blauwe Tomaten’. Die lijst bevat achttien schrijvers die allemaal meedingen voor de nominatie van de prijs op de zogenaamde shortlist. Heloise is door de Libris-jury gekozen uit 189 inzendingen. Elodie was jarenlang werkzaam in de journalistiek op Curaçao. Ze heeft al laten weten verrast en dolblij te zijn met de uitverkiezing.

‘Blauwe Tomaten’ is een verhaal over schuld, boete en vergeving, dat zich afspeelt op Curaçao. Het boek is uitgebracht door de Nederlandse uitgeverij In de Knipscheer. De bekendmaking van de shortlist van zes boeken is gepland voor 11 maart in het programma Nieuwsuur op NPO2. De prijsuitreiking vindt plaats tijdens een galadiner in het Felix Meritis in Amsterdam.