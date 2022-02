Curoil verwacht schommeling brandstofprijzen door crisis in Oost-Oekraïne

De crisis in Oost-Oekraïne zal geen invloed hebben op de beschikbaarheid van brandstof op de lokale markt. Wel verwacht Curoil-directeur Yamil Lasten dat de prijs van brandstof de komende periode sterk zal schommelen. Dat zei hij gisteren in het programma ‘Reer in het Verkeer’.

De brandstof die op Curaçao verkrijgbaar is komt niet uit Rusland. De brandstofdistributeur haalt haar producten uit het Midden- Oosten en het Caribische gebied. Door de dreiging in Rusland zal de vraag naar olie toenemen. Dit zal hoogstwaarschijnlijk leiden tot hogere prijzen.