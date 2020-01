Er is een dak ingestort van het nieuwe Corendon Mangrove Resort. Er is er in ieder geval een iemand gewond geraakt. Die persoon is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Uit veiligheidsoverwegingen is besloten nu het hele deel te slopen. Volgens de woordvoerder betreft het een deel waar een restaurant moet komen en heeft dit verder geen invloed op de opening van het resort.