SDKK-bewaker zit zelf vast

Een bewaker van de SDKK-gevangenis is aangehouden nadat hij zijn partner ernstig had mishandeld. Dat laat gevangenisdirecteur Urny Floran weten in het Antilliaans Dagblad. De man wordt op dit moment vasthouden in de politiecellen in Barber. Een ruzie tussen het stel ging over in een vechtpartij, waarbij de vrouw zo erg gewond raakte dat ze naar de dokter moest. Later deed zij hiervan ook aangifte bij de politie van mishandeling, waarna de man werd voorgeleid aan de officier van justitie. Vrijdag werd de hechtenis van de SDKK-bewaker met acht dagen verlengd.