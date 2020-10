De Isla-vakbonden bang voor vierde staking

De vakbonden die werknemers van de Isla vertegenwoordigen hebben vandaag een presentatie gehouden in het Parlement. De vakbonden hebben hun zorgen geuit over de situatie bij de raffinaderij. Er bestaat de kans dat 400 werknemers in december hun baan kwijtraken, omdat CRU en RdK geen werk meer voor ze hebben. Ook is 70% van de werknemers al met de helft gekort op het salaris. Verder zouden sommige werknemers sommige maanden niet zijn betaald.

Tagged as cru curacao isla raffinaderij rdk staking vakbonden