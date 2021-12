De overheid betaalt 15 miljoen gulden voor de huur van panden. In totaal worden er 52 gebouwen gehuurd. Dit valt te lezen in het overzicht van het Ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening. Het ministerie van Financiën spant de kroon met de huur van maar liefst 14 panden. Het totaalbedrag hiervoor is 2,9 miljoen.

Meer over gebouwen huur overheid panden