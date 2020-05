Deadline liquiditeitssteun verloopt morgen

Als Curaçao niet voor morgen 17.00 Nederlandse tijd het voorstel van Nederland heeft geaccepteerd, vervalt dit. Dat maakt Staatssecretaris Raymond Knops duidelijk in een brief. Verdere financiële steun vanuit Nederland is afhankelijk van de bereidheid van Curaçao om hervormingen door te voeren. Als de hervormingen inderdaad worden doorgevoerd de komende weken, wordt er begin juli weer gepraat over meer financiële hulp voor de rest van het jaar.