Veel bedrijven in de hotelsector hebben het geld van mei via de NOW-regeling nog niet ontvangen. Dat vertelt Miles Mercera van Chata. De situatie voor de hotels wordt hierdoor nog moeilijker. In juli hopen zij weer gasten te ontvangen, maar er zijn veel zorgen over de uitbetaling van de NOW-regeling voor werknemers. Helemaal omdat het geld over juni ook nog hard nodig is.