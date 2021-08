Deloitte Dutch Caribbean uit kritiek op beleid minister van Financiën

Er komt kritiek uit de vrije markt op de belastingplannen van Minister van Financiën Javier Silvania. In een opiniestuk in het Antilliaans Dagblad zegt belastingadviseur Tobias van het Nederend van Deloitte Dutch Caribbean dat het beleid van Silvania ernstige gebreken vertoont. Zo wil de minister een korting geven aan belastingschuldigen die in een keer hun belastingschuld willen betalen. Volgens van het Nederend is daar echter geen wettelijke basis voor. Ook zou de minister niet bevoegd zijn om belastingschulden zomaar kwijt te schelden of opdrachten daarvoor te geven, aldus de belastingadviseur bij Deloitte Dutch Caribbean.