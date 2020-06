De detentie van actievoerder Lon Mutueel is met acht dagen verlengd. Dat heeft zijn advocaat Athena Sulvaran vanmiddag bekendgemaakt. Een groep jongeren was gistermiddag naar het politiekantoor aan de Winston Churchillweg gegaan om de vrijlating te eisen van Lon Mutueel. Mutueel was één van de woordvoerders van de acties deze week en van de manifestatie van woensdag. Hij werd die dag gearresteerd in Marchena.