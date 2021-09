Deze week evaluatie van covid-maatregelen

De drie weken durende covid-maatregelen op Curacao lopen deze week af. Morgen om precies te zijn. Deze dagen zit de regering met betrokken partijen om tafel om te kijken of verlenging mogelijk is. Vorige week liet de overheid al wetem dat een daling in het aantal ziekenhuisopnames nodig is, voordat de maatregelen worden versoepeld. Tot vandaag is dat nog niet het geval. Een persconferentie is nog niet aangekondigd. Sinds drie weken gaat om middernacht de avondklok in en mogen niet meer dan 100 mensen bij elkaar komen.