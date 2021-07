De nieuwe directrice van de Curaçaose Financial Intelligence Unit Marie Kemna is onlangs in de top van de Egmont Group is benoemd. De Egmont Group is voor Financial Intelligence Units wat de Interpol is voor de politie en kent het lidmaatschap van maar liefst 160 landen. Het doel van de organisatie is om een wereldwijd platform te vormen ter bestrijding van financiële misdrijven.