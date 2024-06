Drie naturalisatieceremonies in twee dagen: 158 nieuwe Nederlanders

Op 26 en 27 juni 2024 hebben tijdens drie naturalisatieceremonies in totaal 158 personen het Nederlanderschap verkegen. Dat deden ze door de verklaring van verbondenheid af te leggen in Fort Amsterdam. Dat gebeurt ten overstaan van gouverneur Lucille George-Wout. Het aantal naturalisatieceremonies is de afgelopen tijd duidelijk gestegen op Curaçao. In de afgelopen negen maanden hebben in totaal 632 personen het Nederlanderschap verkregen.

Dat blijkt uit cijfers die door de regering zijn verstuurd naar de media.