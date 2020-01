Drone neergestort op flamingo

Een flamingo is onlangs slachtoffer geworden van een drone. Het apparaat stortte neer op een flamingo op de zoutpannen van Jan Kok, waarna de vogel overleed. De bestuurder was er zelf niet bij, maar een omwonende zag dat de groep flamingo’s wilde vluchten voor de drone, waarna er een werd geraakt. Theo van der Giessen, directeur van de Stichting Uniek Curaçao, zegt in het Antilliaans Dagblad dat dit soort incidenten vaker plaatsvinden en wil dan ook een verbod op drones en quads in kwetsbare gebieden.