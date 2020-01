Een Nederlandse militair is opgepakt op Bonaire voor openbare dronkenschap. Dat meldt het ANP. Daarnaast zou de 31-jarige man iemand hebben bedreigd op Curaçao, waar hij gestationeerd is. De man is inmiddels weer op vrije voeten, maar hij blijft verdachte, aldus de Koninklijke Marechaussee. De militair was afgelopen weekeinde op Bonaire aangehouden. Tijdens het onderzoek kwam ook de eerdere bedreiging aan het licht.