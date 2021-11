Drugsonderzoek levert wellicht meer verdachte militairen op

Het onderzoek van de Koninklijke Marechaussee (KMar) naar drugsgebruik en -bezit onder militairen is nog in volle gang. Zo schrijft Persbureau Curaçao. In de afgelopen dagen heeft de KMar veertien militairen aangehouden. Defensie beschouwt het hoge aantal verdachte militairen als ernstig, en ondersteunt de KMar bij het opsporingsonderzoek. De veertien militairen worden nu nog aangemerkt als verdachte en zijn dus niet veroordeeld. De omvang van de verdenkingen vormt toch aanleiding voor Defensie in het Caribisch gebied om extra maatregelen te nemen en extra controles uit te voeren.

