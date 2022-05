Maarliefst duizend kilo cocaïne onderschepte de Kustwacht gistermiddag op een gofast. De Kustwacht kreeg de snelle boot met drie mannen in de gaten toen die in de buurt van Portomarie voer. Volgens het Antilliaans Dagblad gaat het om twee Colombianen en een Dominicaan. De mannen zijn aangehouden, de hele handel is naar Marinebasis Parera gevaren. De boot is in beslag genomen en de coke is vernietigd.

Meer over drugssmokkel gofast kustwacht