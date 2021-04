Drukke dag voor de brandweer

De brandweer moest gisteren maarliefst drie keer uitrukken. De eerste brand ontstond bij een stoffeerder in Semikok, tegenover de Mangusa Hypermarket. Ook een auto nabij het gebouw had vlam gevat. De brandweer heeft er alles aan gedaan om te voorkomen dat het pand volledig uitbrandde, maar dit kon helaas niet vermeden worden. De eigenaar van het bedrijf had last van ademhalingsproblemen en is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de brand wordt onderzocht. Vlak daarna stond ook deel van de mondi op Bandabou in brand. ‘S Avonds moest de brandweer van Steenrijk opnieuw uitrukken voor een brand in een loods in Brakkeput, in de loods zou vooral veel hout staan opgeslagen.