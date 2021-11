DUO vanaf maandag ook op Bonaire op bezoek

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) brengt van maandag 29 november tot 10 december ook een bezoek aan Bonaire. Daar wordt tijdelijk een servicekantoor geopend om in gesprek te gaan met aankomende studenten en oud-studenten. Er worden voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd en ook zal er hulp op maat worden geboden aan mensen met betalingsproblemen. De bijeenkomsten richten zich voornamelijk op studenten die in Nederland willen gaan studeren en meer willen weten over studiefinanciering. Het tijdelijke servicekantoor bevindt zich in het pand van de Belastingdienst op het eiland.

