Edson Hato écht nieuwe Vertegenwoordiger van Nederland

De ministerraad heeft vandaag ingestemd met de voordracht van de nieuwe Vertegenwoordiger van Nederland. Edson Hato start per 7 september met zijn werkzaamheden. De 53-jarige Curaçaoënaar Hato heeft ruime ervaring bij het aansturen van veranderprocessen en leiderschapsontwikkeling bij grote multinationals, tech scale-ups en sociale ondernemingen. De functie van Vertegenwoordiger is cruciaal voor een goede relatie tussen Nederland en de eilanden. Staatssecretaris Van Huffelen is blij dat ze een kandidaat hebben gevonden die beide kanten van de oceaan goed kent. Ze verwacht dat hij met zijn visie op samenwerking een belangrijke bruggenbouwer wordt die geografische en culturele verschillen kan overbruggen.