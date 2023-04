Een Audi te water

In een binnenwater op het schiereiland van Caracasbaai is een auto in het water beland. De Audi werd vanmorgen in het binnenwater gevonden. Door middel van een kraanwagen werd het voertuig uit het water gehaald. De eigenaar zou tijdens het rijden in slaap zijn gevallen en de macht over het stuur zijn kwijtgeraakt. Daardoor kwam hij in het binnenwater terecht. Toen het water steeg, werd hij wakker en wist hij zwemmend de kant te bereiken. Beeld: ATK

