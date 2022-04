De politie gaat morgen een vriendschappelijke voetbalwedstrijd spelen tegen jongeren van de wijk Montaña. Doel van de sportactiviteit is om jongeren te bereiken en met hen in contact te treden en te spreken over onder andere criminaliteit en de gevolgen daarvan. De politie wil zo voorkomen dat jongeren kiezen voor de criminaliteit. De wedstrijd is morgen van 09.00 tot 14.00 uur bij buurtcentrum Montaña.