Eerste aanhouding in moordzaak Arubaanse journalist

Op Aruba is een verdachte aangehouden in verband met de moord op journalist Poentje Castro in 2010. Het gaat om de eerste aanhouding in het onderzoek naar de moord. Volgens het OM op Aruba gaat het om een persoon die betrokken is bij de zaak. Mogelijk volgen er meer aanhoudingen.

John Anthony (Poentje) Castro was bekend van het televisieprogramma ‘Un Dia den Bida’ dat op TeleAruba en TeleCuraçao werd uitgezonden. Hij werd eind december 2010 dood aangetroffen bij zijn huis in de Apollostraat. Voor zover bekend werd hij ’s nachts bij thuiskomst door onbekende daders twee keer door het hoofd geschoten. De volgende dag werd hij door zijn kinderen gevonden.

Castro kreeg begin 2008 internationale bekendheid toen hij Patrick van der Eem interviewde. Van der Eem had kort daarvoor Joran van der Sloot voor een verborgen camera van misdaadjournalist Peter R. De Vries laten praten over de dood van Natalee Holloway.